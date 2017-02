Ciak, si gira: la scissione (Pd)

In realtà, lo strappo dovrebbe avvenire ventiquattr'ore prima (dell'assemblea di domenica, ndr). Sabato sera, alle diciotto. In un quartiere storico della sinistra, a Testaccio, scrive D'Esposito sul Fatto. In un teatro storico della sinistra, il Vittoria (peraltro da poco messo in vendita). Qui, sabato, è prevista un' assemblea di Enrico Rossi, altro candidato alla segreteria e governatore toscano che si professa neosocialista. La manifestazione di Rossi potrebbe offrire l' immagine plastica dei fondatori del nuovo partito: Emiliano e il giovane Speranza, in teoria candidati alla segreteria come Rossi, i big Bersani e D' Alema. Un ulivismo in salsa rossa e che al momento mostra diffidenza, ricambiata di tutto cuore, verso il fatidico Campo Progressista di Pisapia.