Cicchitto: no alle elezioni anticipate

Che il governo Gentiloni deve misurarsi con alcune questioni fondamentali che non sono solo quelle di favorire l'elaborazione che il Parlamento ha la responsabilita' di realizzare di una legge elettorale dopo la sentenza della Consulta secondo i criteri affermati dal Presidente della Repubblica. Se questo governo non interviene subito su immigrazione, banche, imprese, poverta' e Sud non darebbe risposta ad una serie di emergenze poste in evidenza anche dalla vittoria del No. Non farlo e puntare ad elezioni di qui a giugno vorrebbe dire che da Febbraio ogni attivita' del governo Gentiloni sarebbe di fatto bloccata e cio' sarebbe un atto di irresponsabilita' rispetto alle esigenze del Paese e una resa alla Lega e al M5S. Siamo sicuri che il Pd guidato da Renzi dia tutto il suo appoggio al governo Gentiloni da esso espresso perche' dia una risposta ai problemi reali. Pensare che questa risposta sia semplicemente quella di una legge elettorale e di elezioni immediate vorrebbe dire non aver capito quello che e' il nucleo fondamentale della vittoria del NO. D'altra parte lo stesso declassamento per quello che valgono queste classifiche deve spingere a dare una risposta di qui alla fine della legislatura e non a fuggire.



Fabrizio Cicchitto