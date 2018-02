Cina, Pechino aumenta il controllo su economia e politica

Siamo nella New York d'Asia, la città più cara al mondo, cosmopolis leggendaria, tra uno Yacht Club e un China Club ultra-chic. Ma uno spettro s' aggira per queste isole, scrive la Stampa, quello della superpotenza con il più grande prodotto interno lordo al mondo, che penetra subdolo nei gangli di finanza, edilizia, media e telecomunicazioni con una strategia biforcuta per conquistare economicamente Hong Kong, ma soggiogandola anche politicamente, fino a consentire alla polizia cinese d' arrestare legalmente i dissidenti nei terreni affittati da società cinesi, dentro la città-stato.