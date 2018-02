Cinema italiano: in tre denunciano Brizzi, l'accusa è violenza sessuale

Da "CHI"

Finisce in Procura il caso del regista di "Notte prima degli esami" ma in due casi è troppo tardi per la querela: sono passati più di sei mesi. Il primo nemico per chi ha denunciato Fausto Brizzi è il tempo, scrive il Fatto. Due dei tre esposti presentati alla Procura di Roma contro il regista, infatti, rischiano di essere, come si dice in gergo, fuori termine. Ossia raccontano fatti che sarebbero avvenuti, a detta delle stesse esponenti, più di sei mesi fa.

Sarebbe quindi scaduto il termine massimo per presentare denuncia per violenza sessuale. È questa la prima verifica che stanno facendo gli investigatori dopo l' apertura del fascicolo, nel quale Brizzi non risulta indagato. Ossia stanno cercando di capire se è possibile procedere.