Cinquestelle, il contratto-capestro verso l' annullamento?

La camera di consiglio è prevista per oggi. I giudici del Tribunale civile di Roma stabiliranno se il contratto di fedeltà, firmato da Virginia Raggi lo scorso aprile, che prevede anche una penale da 150mila euro per i consiglieri eletti con i 5Stelle in caso di violazione dei principi del Movimento, sia nullo. O se, addirittura, in alternativa, il sindaco di Roma che lo ha sottoscritto debba essere dichiarato deceduto, scrive il Messaggero. La decisione, probabilmente sarà nota solo nei prossimi giorni, quando sarà depositata la sentenza.