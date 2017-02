Clamoroso: dall'Italia soldi ai Clinton, 80mila dollari in 4 anni

L'Italia, o meglio, il governo italiano ha finanziato in la Fondazione Clinton. È stato il ministero dell’Ambiente a versare in quattro anni un totale di 80mila dollari (quasi 60mila euro) alla fondazione dell’ex presidente Usa e della figlia Chelsea, nota come "Bill Clinton & Chelsea Clinton foundation". Lo si apprende dalla risposta scritta inviata dal Ministro Galletti all’interrogazione presentata dai pentastellati Daniela Donno, Michela Montevecchi, Gianluca Castaldi, Mario Michele Giarrusso, Sara Paglini e Puglia.