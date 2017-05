Collegialità de che? La segreteria Pd sarà la sagra del renziano

La nuova segreteria, che verrà formalizzata solo dopo la Direzione di settimana prossima, sarà la sagra del renzismo, scrive il QN. Matteo Richetti farà le veci del coordinatore e portavoce, Michele Anzaldi sarà responsabile della Comunicazione, Ricci, Carbone, Ermini e Morani resteranno al loro posto, come pure, ovviamente, il tesoriere, Francesco Bonifazi. Figure di esperienza (Nannicini e il viceministro Bellanova) affiancheranno giovani in ascesa come Ascani (ex lettiana), Gribaudo (area Orfini) e un ex Sel area Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia in grande ascesa nell' Olimpo renziano. Ci saranno dei giovani sindaci pescati da Renzi nei territori (Ciro Bonajuto di Ercolano, Davide Galimberti di Varese, Giuseppe Falcomatà di Reggio Calabria) mentre al delicato e cruciale settore dell' Organizzazione andrà il giovane (classe 1976) Andrea Rossi, uomo di fiducia del governatore emiliano Bonaccini ed ex sindaco di Casalgrande, cittadina in provincia di Reggio Emilia.