Come ti 'compro' il peones; più 'pensione' per tutti. Ma Boeri che dice?

Sarà un caso, ma i renziani stanno tornando alla carica per calendarizzare una proposta di legge ad hoc che modifica le norme che regolano la previdenza dei parlamentari. Il testo base è quello depositato come primo firmatario, nel luglio 2015, dal piddino Matteo Richetti, renziano in pole per entrare nella nuova segreteria nazionale del Partito, scrive il Giornale.

Il cuore della proposta è la creazione di una gestione separata Inps per i contributi dei parlamentari, finora gestiti direttamente dalla tesoreria di Montecitorio. «Il nuovo regime previdenziale - si legge nella premessa della proposta di legge - si conforma quindi alla normativa vigente in materia, a partire dalla legge Dini in poi, in modo da ancorare le pensioni degli eletti a quelle di tutti i lavoratori».

In più, nella proposta renziana, c' è un «codicillo» che, secondo una ricostruzione del Messaggero, serve proprio a scongiurare il rischio che i deputati facciano blocco per non sciogliere le Camere prima di settembre. Si prevede infatti «la possibilità ai fini della maturazione del diritto al trattamento, di computare come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi» con l' obbligo di versare per intero i contributi che mancano.

Insomma, continua il Giornale, anche se la legislatura finisse a luglio, in questo caso i deputati potrebbero versare i contributi mancanti a coprire gli altri mesi del 2017 per essere in regola.

Un ottimo argomento per rasserenare i peones sul tema delle loro pensioni, argomento che non si dichiara pubblicamente ma di cui parlano eccome.