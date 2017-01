Come ti dimetto Gentiloni. Firmato: Matteo Renzi

In attesa di sapere nelle prossime ore che ne sarà dell'italicum parliamo un po' delle divergenze tra Renzi e Gentiloni, divergenze che vertono su questioni di nomine ma anche su come e se staccare la spina al governo. Già perché Renzi da par suo userebbe metodi molto spicci ovvero vorrebbe che Gentiloni si presentasse dimissionario al Quirinale ma non è questo quello che vuole il Colle e non lo vuole nemmeno Gentiloni. Entrambi più volte, secondo quanto apprende Affaritaliani, hanno fatto sapere a chi di dovere che per sfiduciare il governo servirà un 'passaggio formale in Parlamento con richiesta motivata di dimissioni' e questo ovviamente complica tutto. Ma ci sono altri metodi che Matteo Renzi potrebbe usare anche se paiono di difficilissima attuazione: fonti del partito parlano di un possibile ritiro della delegazione Pd dalla maggioranza (votata prima dalla direzione Dem dove Renzi è in maggioranza) oppure mettere in agenda temi sensibili e divisi tali da far saltare il banco. Insomma, creare ad arte uno scontro che possa far saltare il governo. Ma che Renzi possa tirare uno scherzo del genere ai furbissimi "democristiani" seduti in Parlamento è tutto da dimostrare.

Franchino

*Esperto di retroscena politico/economici. Sommo navigatore del transatlantico....