Comm. banche: Renzi vuole inciucio Pd-Forza Italia per non correre rischi

Salgono le quotazioni di Mauro Marino, attuale presidente della Commissione Finanze a palazzo Madama, quale candidato del Pd per la guida della commissione d'inchiesta sulle banche. Un profilo tecnico-istituzionale che sarebbe gradito sia al premier Gentiloni che alla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Boschi. Ma soprattutto al gruppo dem, scrive il Messaggero. Perché, in quanto organismo parlamentare, la scelta è stato deciso - verrà fuori solo dopo un' assemblea dei senatori che dovranno dare il gradimento su un nome. E Marino è colui che, insieme a Marcucci, ha firmato il ddl, portato avanti l' indagine conoscitiva in Commissione ed è stato anche il relatore del dl banche venete al Senato.

Il Pd in ogni caso vuole a tutti i costi la presidenza ed è disposto a dare solo una vicepresidenza all' azzurro Brunetta.