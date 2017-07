Le idi di settembre: complotto nel Pd per far fuori Renzi

Il sogno, l' ambizione o l' illusione dell' altro Pd, quello che non sopporta Matteo Renzi, lo racconta in uno dei saloni del Senato, Massimo Mucchetti, presidente della commissione Industria del Senato, scrive il Giornale. «Mettiamo il caso che - predice con il tono dell' oracolo - alla fine di settembre o primi di ottobre, qualcuno avanzasse in Parlamento l' idea di un proporzionale con un premio di coalizione e, di fronte al rifiuto di Renzi, cominciassero a tirarsi fuori dal Pd i numi tutelari: prima Prodi, poi Letta e, magari, pure Napolitano, cioè gente che ha un certo seguito nell' immaginario della sinistra... Beh per Renzi sarebbero grossi guai».

«Bisogna aspettare - osserva - il combinato disposto tra il confronto su una legge elettorale che preveda il premio di coalizione e una sconfitta nelle amministrative siciliane. Potrebbe partire da lì l' ultima spinta per un' intesa tra Orlando e Franceschini. Magari con la benedizione di Prodi».



Questi sono i contorni dell' operazione che punta a disarcionare Renzi o a ridimensionarlo ulteriormente. Il «piano» c' è, ma sul risultato nessuno scommette. Di sicuro nelle ultime settimane Dario Franceschini ha fatto il giro delle sette chiese dei padri putativi del Pd: dal Quirinale a casa Prodi; qualche segnale il ministro dei Beni culturali lo ha mandato addirittura ad Enrico Letta, con cui non corre buon sangue, per vedere se è possibile far partire l' operazione delle idi d' ottobre. Ha ricevuto risposte contraddittorie: i più non se la sentono di mettere nei guai un Pd già inguaiato; al massimo, come Prodi, offrono dei silenzi interlocutori.