Con la Raggi grillini SBOOM: crollo record nei sondaggi. Gli elettori scappano

Houston, abbiamo un problema. Inchieste, polemiche, polizze vita, assessori arrestati e commissariati: i tanti guai della Raggi stanno affondando non solo la giunta grillina di Roma ma tutto il movimento Cinque Stelle a livello nazionale, scrive il Giornale. Soltanto nell' ultima settimana, secondo un sondaggio realizzato da Ixè per Agorà, M5S ha perso infatti il 2,3% delle intenzioni di voto. Cioè, quasi un elettore su dieci di Beppe Grillo si sta allontanando per colpa di quanto sta succedendo dalle parti del Campidoglio.