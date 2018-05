Confalonieri battezza il nuovo partito di centro: Renzi è il nuovo Cav

Le intese di governo (anche istituzionale) tra Renzi e Berlusconi saranno propedeutiche a future iniziative politiche tra i due e al travaso di voti dal Cav al senatore di Rignano.

L' endorsement arriva alla fine dell' incontro: « È Matteo Renzi l' erede di Silvio Berlusconi? » chiede Aldo Cazzullo al presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, ospite al Festival della tv a Dogliani. «Renzi ha 40 anni, Berlusconi ne ha 80.Certo potrebbe esserlo a meno che non venga fuori qualcun altro. In fondo con Silvio hanno qualcosa in comune, l' Italia è un Paese dove uno prima piace e poi non piace più. Adesso Renzi è diventato un po' il Berlusconi di un altro colore.Stimo Renzi, credo che sia uno capace », scrive Repubblica.