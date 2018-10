Confindustria e l'endorsement alla Lega di Salvini: il retroscena

Per quanto sia andato oltre alle sue intenzioni Boccia ha usato l' assemblea vicentina per lanciare messaggi. Il primo nel tentativo di salvare la sopravvivenza stessa di Confindustria, scrive il corriere della sera. Nel giugno scorso, nel pieno delle polemiche sul decreto Dignità, Matteo Salvini aveva minacciato di far approvare un decreto per impedire alle imprese controllate dallo Stato di iscriversi all' associazione: senza i contributi delle varie Eni, Enel, Poste mancherebbe ai bilanci di viale Astronomia un terzo delle entrate e alcuni territoriali come Unindustria Roma potrebbero chiudere. Per quanto Boccia avesse già dichiarato in pubblico che l' episodio legato al decreto Dignità fosse superato, l'altro giorno ha voluto ribadire che la sua è una Confindustria poco di lotta e molto di governo.