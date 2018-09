Consiglio di Stato: è fatta per Patroni Griffi

Il plenum del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (Cpga) ha designato ieri l' ex ministro Filippo Patroni Griffi per la presidenza del Consiglio di Stato al posto di Alessandro Pajno, uscito di scena due settimane fa per limiti di età, scrive il Fatto. Il voto è stato unanime. Secondo la legge l' indicazione va al governo che sulla base di questo parere (formalmente obbligatorio ma non vincolante) proporrà il nome al presidente della Repubblica per la nomina.