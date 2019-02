Consip, nessun complotto ai danni dell'ex Premier

"Da parte di Gianpaolo Scafarto c'è stato errore ma non dolo". Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Giovanni Annunziata, difensore del maggiore dei Carabinieri del Noe commentando le motivazioni con cui la Cassazione a giugno ha rigettato il ricorso della Procura di Roma contro la decisione del Riesame che il 27 marzo dello scorso anno ha annullato la sospensione di un anno di Scafarto dall'Arma. Secondo il Riesame, la condotta di Scafarto"non è una chiara dimostrazione del dolo", perché "le evidenze istruttorie consegnano invece una realtà diversa che induce a propendere per l'errore involontario". "La Cassazione - aggiunge il legale - rigettando l'ipotesi accusatoria dei pm, ha confermato la decisione del Riesame, che è quello che noi sosteniamo da anni, cioè che non sussiste reato rispetto ai falsi contestati".