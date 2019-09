Consob, arriva Mauro Nori: la grande novità

Come Dagoanticipato sta per arrivare un nome esterno per la Direzione Generale della Consob. Il nome? Se nei giorni scorsi erano circolari diversi rumors riguardanti i nomi più svariati (da Caputi, alla Dal Verme) nelle ultime ore il borsino, rivela Dagospia, pende decisamente dalla parte di Mauro Nori, consigliere della Corte dei Conti, già Direttore generale dell'Inps e poi al Mef con Giovanni Tria. Forte di un curriculum di tutto rispetto, è lui ora il favoritissimo per ricoprire l'incarico di Dg della Commissione nazionale per le società e la Borsa.