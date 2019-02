Consob, arriva Savona? Il retroscena da Palazzo Chigi

Da un paio di giorni, rivela Dagospia, gira con insistenza il nome di Paolo Savona per la Presidenza della Consob: sarà vero? Chissà che non finisca proprio così (anche se non ci sono conferme ufficiali al momento; la cosa sicura però è che i centralini di Palazzo Chigi in queste ore stanno ribollendo) dopo il frullatore mediatico che ha visto ruotare una molteplicità di nomi in queste ultime settimane.

Anche stamattina come già nei giorni scorsi, continua Dagospia, il Vicepremier Di Maio ha ribadito che "la settimana che sta per iniziare sarà quella decisiva, dobbiamo chiudere il prima possibile”. E chissà che Paolo Savona, stanco di stare in un ministero senza peso, non abbia voglia di accettare (Mattarella permettendo).