Consob, "Conte faccia gli interessi del Paese"

La vicenda Consob "sta diventando una farsa - dice all'Adnkronos il senatore M5S Elio Lannutti -, bisogna nominare Minenna il prima possibile". Il parlamentare, ex presidente Adusbef, è tra gli sponsor più convinti dell'economista ex assessore della giunta Raggi a Roma. E si rivolge al presidente del Consiglio: "Spero che Conte giochi un ruolo per l'interesse del Paese e dei mercati...". "A chi giova una Consob azzoppata, monca e in evidente conflitto di interesse? Non certo a risparmiatori e banche. Non si capiscono questi ritardi. Se sono dovuti ai soliti manutengoli del potere - è lo sfogo di Lannutti -, per un governo del cambiamento questo è inaccettabile".

Sul nome di Minenna aleggerebbero le perplessità del Quirinale, che intende far valere le proprie prerogative. Perplessità legate in particolare a un ricorso al Tar presentato da 12 dirigenti Consob che protestano contro una recente promozione di Minenna. "Io ricordo che alla Consob è stato nominato, col sistema delle porte girevoli, un signore che si chiama Giuseppe Vegas, che ha votato la fiducia al governo Berlusconi, e nessuno ha obiettato... Cosa si può obiettare a un galantuomo come Minenna? Se l'impedimento è questo non ci stiamo", rimarca Lannutti. Come ha recentemente annunciato Luigi Di Maio, sulla nomina Minenna c'è già un accordo politico tra M5S e Lega. Ma una eventuale sostituzione del 'cavallo' in corsa viene vista come il fumo negli occhi da Lannutti. "E' una ipotesi che non esiste. Questi atti dilatori non aiutano i risparmiatori, le banche... Minenna è supportato da tutto il M5S, dalla Lega, dall'associazione dei consumatori. Il candidato è lui, senza se e senza ma", chiosa il senatore.