Consob, Conte non si muove e Fratelli d'Italia va all'attacco del Premier

"Ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Economia e delle Finanze Tria, per chiedere di approfondire su eventuali rapporti tra il presidente vicario della Consob Genovese e lo studio legale Zoppini, precedenti alla sua nomina, considerato che tra i clienti di tale studio vi sono molte tra le principali societa' quotate e i principali intermediari, oggetto di controllo da parte della Consob". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che "ha presentato richiesta ai presidenti Ruocco e Bagnai (delle Commissioni finanze di Camera e Palazzo Madama, ndr) di audire a Commissioni riunite la presidente Genovese in riferimento alla capacita' di funzionamento della stessa in questa fase di interim della Consob". "In caso affermativo, - continua il senatore di FdI - il ministro dovrebbe anche valutare che la situazione di potenziale conflitto d'interesse avrebbe dovuto imporre alla professoressa Genovese, di astenersi ogni qual volta la Commissione di cui fa parte dal 2014, ha votato relativamente a pratiche o istruttorie, nelle quali una parte e' o era rappresentata dallo studio Zoppini. Se non ritenga inoltre, che tale eventuale situazione di conflitto d'interesse non sia aggravata dalla circostanza che, in qualita' di Presidente vicario della Consob, la Professoressa Genovese sovraintende all'attivita' istruttoria, coordina gli uffici dell'Autorita' e fissa l'ordine del giorno delle riunioni della Commissione che presiede". "Si valuti, infine, di procedere alla nomina del nuovo Presidente Consob al fine di superare l'attuale situazione e prevenire l'adozione di atti potenzialmente viziati da situazioni di conflitto di interessi".