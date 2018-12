Consob, Conte se ci sei batti un colpo. Il Premier in clamoroso ritardo

"Da troppo tempo senza una guida sicura, mentre il premier a contratto Giuseppe Conte, in conferenza stampa ha risposto che se ne occupera' lui con i suggerimenti di Mattarella. L'accordo tra M5S e Lega su Marcello Minenna c'e' da oltre 40 giorni, per designare il piu' autorevole dei nomi possibili per presiedere la Consob con terzieta', rigore, elevata professionalita', e non si capisce la melina di Conte. A meno che il governo del cambiamento, non si lasci dettare la delicata nomina dai consueti mandarini di Palazzo che infestano le istituzioni da decenni, dai gattopardi, Bankitalia e da quel vecchio ciarpame bancario finanziario, autore e complice di crac e dissesti bancari ed industriali addossati ai risparmiatori, per continuare indisturbati a perpetrare atti delinquenziali contro l'art. 47 della Costituzione". Cosi', in un post su facebook, il senatore M5S Elio Lannutti.