CONSOB: FDI, ISTANZA A BAGNAI E RUOCCO PER NUOVA AUDIZIONE GENOVESE

"Questa mattina ho rivolto un’istanza ai presidenti delle Commissione Finanze e Tesoro di Camera e Senato, Ruocco e Bagnai, per un’audizione congiunta della professoressa Genovese, presidente vicaria della Consob, in riferimento alla capacità di funzionamento della stessa in questa fase di interim". A riferirlo, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro. "Fratelli d’Italia - dice - chiede la massima chiarezza, vista la gravità del momento e le risposte del tutto insoddisfacenti rilasciate nell’audizione di ieri da parte della presidente Genovese in riferimento a sue presunte incompatibilità".