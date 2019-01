Consob, il partito del Colle vuole blindare l'economia

La partita sulla nomina del nuovo Presidente della Consob non è fine a stessa. Come spiega Dagospia in un informatissimo retroascena, i giochi sono molto più complessi. Il "partito del Colle" vorrebbe infatti continuare a blindare con personalità gradite tutti i gangli vitali dell'economia italiana per meglio tenere a bada Lega e 5Stelle: Mef, Banca d'Italia e, per l'appunto, la Consob. Insomma, non si vuole lasciare che la società che controlla i poteri forti per eccellenza, cioè la Consob, cada in mani gialloverdi.