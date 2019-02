Consob, ok della politica a Savona. Ma quanti scogli giuridici da superare...

Per Savona Conte vuole applicare il metodo Freccero? I super tecnici di Palazzo Chigi sono al lavoro già da diversi giorni (e andranno avanti tutto il weekend) per capire come superare lo scoglio "pensione". E non sarà facile trovare un modo per l'82enne Ministro degli Affari Europei, rivela Dagospia in un dettagliatissimo retroscena, dato che la legge Madia fa divieto di "attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.

A Palazzo Chigi stanno studiando il “modello” Freccero: nominarlo a titolo gratuito e per un anno solamente. Insomma, un po' come accaduto per il Direttore di Rai 2. Ma qui, in Consob, la partita è molto più delicata e lo scoglio più arduo da superare. Anche perché a differenza che in Rai il mandato in Consob ha la durata di 7 anni.

E, secondo i soliti bene informati, i motivi di incompatibilità sarebbero anche altri: Savona, continua Dagospia, è attualmente Ministro e come tale fa parte del Consiglio dei Ministri che è l’organo deputato ad effettuare la nomina del Presidente della Consob e la norma prevede che l’incarico non può essere attribuito a coloro che nei due anni precedenti “abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico”.

Inoltre Savona è stato director del fondo Euklid e la norma prevede che l’incarico non può essere attribuito a coloro che nei due anni precedenti “abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico”.