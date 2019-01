Consob: sindacati bancari, Governo proceda con nomina Minenna

I sindacati dei bancari di Cgil, Cisl e Uil chiedono che "il Governo avvii quanto prima la procedura di nomina del presidente" della Consob "considerando la candidatura emersa del professore Marcello Minenna, di cui il sindacato confederale apprezza e conosce da tempo, anche per averci direttamente collaborato, la professionalita', l'esperienza e le competenze come economista di rilievo internazionale". Secondo Fisac, Uilca e First Cisl, si legge in una nota, Minenna ha le "caratteristiche indispensabili per garantire un'azione della Consob adatta ad affrontare e governare le sfide poste dai mercati finanziari, grazie alla valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori e di quei principi di indipendenza e autonomia che devono essere propri di un'Autorita', affinche' sia effettivo baluardo a tutela dei cittadini". "Da troppo tempo - lamentano i sindacati - la Consob si trova senza un presidente e viene retta da un vicario, con una Commissione incompleta nella sua composizione. Questa situazione, del tutto impropria per qualsiasi Autorita' del Paese, diventa improcrastinabile nell'attuale contesto del sistema finanziario italiano, caratterizzato - concludono - da situazioni di grande difficolta', nei cui confronti la Consob deve poter operare nel pieno della sua autorevolezza a tutela dei cittadini, dei risparmiatori e di tutti i soggetti economici".