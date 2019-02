Consob: verso mediazione Savona presidente e Minenna segretario

Paolo Savona presidente della Consob e Marcello Minenna segretario generale. Sarebbe questa la mediazione interna alla maggioranza per risolvere l’impasse

della guida della Commissione nazionale per le societa’ e la

Borsa vacante dalle dimissioni di Mario Nava da meta’

settembre.

L’ipotesi del ticket Savona-Minenna avrebbe il via libera

di M5s che rinuncia cosi’ alla guida dell’organismo di

vigilanza, mentre la Lega, che non si opporrebbe questa

soluzione, perderebbe cosi’ un ministro.