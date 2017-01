Consulta, martedì il verdetto sull'Italicum; ma stavolta sarà all’unanimità

Una cosa è sicura; a quanto raccontano autorevolissime fonti ad Affaritaliani stavolta la Consulta vorrà cercare l'umanità sulla decisione riguardante l'Italicum o comunque un consenso più ampio possibile tra i giudici. Difficilmente si ripeterà quanto accaduto sul recente caso riguardante il Jobs act dove c'è stata una netta spaccatura della Corte. Stavolta l'ordine di scuderia è di cercare una condivisione quanto più ampia possibile su un tema tanto delicato e bipartisan come la legge elettorale. Girano poi voci su possibili anticipazioni delle motivazioni (anche solo di alcuni stralci) da parte della Consulta senza attendere il 10 di febbraio; ma su questo non si hanno al momento conferme. Anche se è auspicato da politici di rango come il segretario del Pd Matteo Renzi.