Consulta, stasera Renzi farà finta di aver vinto anche se perderà

Il segretario del Pd incrocia le dita e spera che la Consulta tocchi soltanto due punti dell' Italicum: il ballottaggio e le candidature multiple. In entrambi i casi per il leader non ci sarebbero problemi, anche perché rimarrebbe il premio di maggioranza, scrive il corriere della sera.

Una sentenza del genere al Pd andrebbe benissimo, anche se accompagnata da un' esortazione ad armonizzare i sistemi elettorali della Camera e del Senato. Al Nazareno danno per scontato che nella nota che la Consulta dovrebbe diffondere stasera vi sarà un appello del genere. Eppure questo non sembra preoccupare troppo il Partito democratico, perché, anche se così fosse, spiegano i costituzionalisti renziani «si potrebbe andare comunque alle elezioni in tempi brevi con solo qualche piccolo adattamento».