Palazzi & potere

Venerdì, 3 gennaio 2020 - 17:21:00 Conte, che succede? "Non so come finirà...."

Giuseppe Conte ora ha paura: "La ormai mitologica coalizione del governo di Romano Prodi nel 2006 era di dieci partiti - scrive la Stampa -. Se andiamo avanti così rischio di raggiungerlo e di superarlo". "Ulteriori scissioni del M5S - sostiene molto più seriamente - produrrebbero ulteriori partiti. Ogni partito chiede un posto e vuole essere considerato e accontentato. Non riesco a immaginare come fare la prossima legge di Bilancio in queste condizioni".