Conte e Merkel, il caffè di Davos non è andato giù al Carroccio: retroscena

Il recente caffè di Davos tra il Premier Conte ed Angela Merkel non è andato giù al leader leghista. A volte certe immagini valgono più di mille parole, raccontano dall'entourage del Capitano, soprattutto se la confidenza tra il capo di governo tedesco e quello italiano è tale da consentire a quest'ultimo di chiedere addirittura consigli per la campagna elettorale, consigli ovviamente utili per i 5Stelle, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena.

"Quello che colpisce", raccontano fonti vicine al leader leghista, "non sono tanto i consigli che la Merkel potrà dare o non dare ai pentastellati ma un Premier sempre più schiacciato dalla parte dei 5Stelle proprio ora che si entrerà nel vivo della campagna elettorale". Insomma, continua Dagospia, Conte sempre meno "primus inter pares" tra Salvini e Di Maio e sempre più al fianco di quest'ultimo quasi fosse espressione di un solo partito.