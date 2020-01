Conte rischia di cadere prima di fine mese? Ecco perchè

Il governo Conte rischia di andare a casa prima del 26 gennaio, il giorno delle elezioni in Emilia Romagna? Questo è il tempo massimo che il Pd ha posto per cambiare la riforma del ministro della giustizia Bonafede sulla prescrizione. Se non saranno apportati i cambiamenti voluti dai democratici la sopravvivenza del Conte bis potrebbe essere a rischio.