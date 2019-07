Conte sta facendo un suo partito? Ecco tutta la verità

"Non ho potuto leggere le dichiarazioni. Ma e' assolutamente fantasioso che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa o che possa fondare un partito. Invito a non fare i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobilta. Voliamo alto". Lo dice il premier Giuseppe Conte a chi gli chiede come commenti le dichiarazioni di Matteo Salvini secondo le quali lui e' alla ricerca di voti per una maggioranza alternativa.