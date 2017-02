Conti ambasciatore di Renzi presso Arcore

Ormai la notizia la danno per certa, negli ambienti che contano. Carletto Conti a Canale 5 significa che Silvio Berlusconi si accorderà anche con Matteo Renzi. I segnali erano molti, politici e non solo. Ma proprio in questi giorni stanno trovando conferma e il passaggio di Conti alla corte del Biscione sembra suggellare il futuro accordo politico di sua maestà Berlusconi con Matteo Renzi. Sono in molti infatti a ritenere Carletto Conti il 'vero' ambasciatore di Matteo Renzi presso Arcore. Prima le larghe intese televisive e poi quelle politiche. Le due cose, per chi conosce il cavaliere, sa che sono sempre andate di pari passo.