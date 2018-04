Conti correnti spiati e infedeltà on line: ecco il nuovo diritto di famiglia

Così la Cassazione riscrive le regole, dalla separazione agli assegni. Ora basta un solo caso di percosse per addebitare la responsabilità. Internet e i social network, i siti di incontri, che stravolgono e reinventano il modo vivere, le relazioni amorose e la vita di coppia, innovando anche il concetto di tradimento e, conseguentemente, gli obblighi di mantenimento in caso di separazione, scrive il Messaggero. Ma anche la convivenza e le unioni civili, il concetto di «famiglia di fatto», l' emancipazione femminile. E ancora: i conti correnti online dell'ex coniuge, che possono fornire dettagli significativi da depositare di fronte al giudice, ma che, in realtà, non si possono consultare senza correre il rischio di incappare in un processo penale.

Sempre più spesso è la Corte di Cassazione a fare giurisprudenza e a innovare il diritto di famiglia. Dove non ancora non arriva il codice, arrivano le sentenze dei supremi giudici, alcune attese, altre contestate.