Conti Ue, da Bruxelles, arriva la bocciatura. Renzi, niente da dichiarare?

L'Italia non ha approvato le prime misure per correggere il deficit strutturale e il debito pubblico e non ha fornito impegni abbastanza solidi sul fatto che lo farà. Per questo motivo mercoledì prossimo Bruxelles certificherà che il governo non rispetta le regole europee sui conti, scrive Repubblica. Non c' è più tempo per rimandare il rapporto sul debito italiano. Doveva arrivare lo scorso novembre, la Commissione europea aveva concesso una tregua a Renzi per il referendum, ma a questo punto i governi degli altri paesi dell' eurozona non sono disponibili a dare altro credito a Roma