Corsa al voto: Renzi e 5 Stelle, divergenze parallele

Voto anticipato o a scadenza naturale? Renzi e Grillo la pensano in modo diametralmente opposto; l'ex Premier e segretario dem vorrebbe andare al voto il prima possibile, non tanto per ridar voce agli elettori quanto perché da qui al 2018 teme di perdere parte ampia parte del suo consenso, complice la legge di stabilità "lacrime e sangue" che il governo Gentiloni sarà costretto a varare e la probabilissima sconfitta alle regionali siciliane per mano grillina; da parte sua Grillo vorrebbe aspettare il 2018, proprio perché convinto che col passare del tempo Renzi e il Pd vengano indeboliti dalla 'finanziaria'; il leader 5stelle conta anche sul trionfo elettorale in Sicilia per rafforzare l'immagine del movimento per portarlo poi finalmente a Palazzo Chigi.