Corte Costituzionale: Mattarella irritato, a vuoto i suoi appelli

Il capo dello Stato rischia di perdere la pazienza; l'aveva detto esplicitamente 'bisogna armonizzare legge elettorale di Camera e Senato e nominare quanto prima il giudice della Consulta'; ebbene, a distanza ormai di molto tempo da questi accorati appelli la politica ancora non si muove.

Non che, almeno per il momento, il Capo dello Stato ritenga che ci siano delle figure politiche che si siano messe di traverso però a quanto si apprende dalle parti del Quirinale la pazienza sta per terminare e l'uomo quando vuole sa farsi sentire molto bene. In arrivo messaggi più espliciti?