Cose da pazzi: Stadio della Roma, il parere dell' Avvocatura è top secret!

Scrive il difensore civico della Città metropolitana, Alessandro Licheri, in risposta all'ultimo ricorso del consigliere Andrea De Priamo, al quale da mesi è negato l' accesso all'atto «omissato» dall'Avvocatura: «Siamo spiacenti doverle comunicare di non poter accogliere il suo ricorso per il quale il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti», scrive il corriere della sera.