Così lo staff di Raggi fu avvisato delle cimici

Le accortezze nelle conversazioni, fino a quella sul tetto del Comune.



Concorso in abuso d' ufficio per conflitto d' interessi: è questa l' accusa che potrebbe essere contestata a Virginia Raggi e Raffaele Marra per la nomina di Renato Marra a responsabile del Turismo del Campidoglio. Ma non è l'unica dice il corriere della sera. Perché un abuso potrebbe essere stato commesso anche nella designazione di Salvatore Romeo a capo della segreteria della sindaca, quando da semplice dipendente comunale è diventato dirigente con un aumento di quasi 90 mila euro, poi ridotto a 70 mila.

In quello stesso periodo qualcuno avrebbe avvertito Marra che c' erano intercettazioni in corso. E la notizia sarebbe stata veicolata fino alla sindaca. Sono i giorni segnati dalle polemiche per il ruolo dell' assessore all' Ambiente Paola Muraro e per le dimissioni degli altri assessori.

Il 30 settembre il giornalista portoghese Frederico De Carvalho pubblica su Twitter la foto di Raggi sul tetto del Campidoglio mentre chiacchiera con un uomo. Si tratta di Romeo, che spiega: era una pausa per mangiare un panino all' ora di pranzo e godere una vista spettacolare. In realtà,continua il corriere della sera, già allora venne fuori il sospetto che potessero aver voluto parlare di argomenti riservati senza essere ascoltati.