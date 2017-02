Così parlò Achille Occhetto: stop al bullismo

"Mi permetto di dire che servirebbe una rifondazione del Pd", "c'è bisogno di un vero cambio di passo, o la destra avanzerà", "il mio non è un richiamo ipocrita all'unità per l'unità, ma credo che questo sia il momento di includere. Anche se riconfermo le mie critiche al Pd, che è nato con un difetto di fabbricazione, quello che sin da subito avevo definito una fusione a freddo fra apparati". Lo afferma Achille Occhetto, artefice della svolta della Bolognina, in una intervista al Corriere della Sera. E aggiunge: "Resto critico con Matteo Renzi, ma nel Pd c'è un argine potenziale allo tsunami populista che non può essere distrutto dallo scontro fra un bullismo nuovista e un rancore da guastatore", "i vanagloriosi si rendano conto della loro pochezza.