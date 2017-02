Così parlo Romiti: Renzi? Pigia sull'acceleratore ma non conosce le strade...

L' ex amministratore delegato della Fiat espresse ad alta voce le sue riserve, davanti alle maestranze di una fabbrica emiliana. «Attenzione», disse Romiti. «Renzi sa pigiare solo sull' acceleratore, e non conosce le strade. Porterà l' Italia a sbattere».

C' è da sperare che fosse una profezia ingenerosa, e che non sarà così. Ma se dovesse accadere, sono stati in molti a dargli, per calcolo, convinzione o miopia, una grossa mano, scrive il corriere della sera.