Crac bancari, risarciti 2 miliardi sui 30 chiesti dai risparmiatori

Indagini e cause contro le banche, a decine. Condanne quasi zero. Rimborsi a chi aveva azioni e bond, pochi e lenti: 2,2 miliardi su circa 30 miliardi persi dalle due categorie soggette alla legge del bail in, piovuta tre anni giusto prima di una decina di crisi bancarie nostrane, scrive Repubblica. Servono tempo, pazienza e nervi saldi; anche dopo che l'investimento è in fumo.