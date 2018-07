Csm, cambia il Consiglio. La destra raddoppia i posti. Vince Ferri

Non sarà un Csm giallo-verde. Magistratura Indipendente ha fermato il populismo di Piercamillo Davigo, che, al di là del grande exploit personale, non è riuscito a portare i suoi alla vittoria. La corrente di centrodestra guidata dal magistrato Cosimo Maria Ferri, ex sottosegretario alla Giustizia e attualmente deputato del Pd, elegge cinque consiglieri su cinque candidati: tre giudici di merito, un pubblico ministero e, dopo oltre vent' anni di astinenza, conquista un rappresentante di legittimità della Cassazione: Loredana Miccichè, scrive il Tempo.