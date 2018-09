Csm, il renziano Ermini presiede la disciplinare e giudicherà pm Consip

Mentre ancora non si spegne l'eco delle polemiche sull'elezione dell'ex responsabile Giustizia del Pd David Ermini a vicepresidente del Csm, lunedi' prossimo il plenum di Palazzo dei marescialli e' chiamato a votare i componenti della Sezione disciplinare. Si tratta, scrive l'Ansa, del tribunale che giudica i magistrati nei procedimenti disciplinari promossi dal Procuratore generale della Cassazione e dal ministro della Giustizia. I componenti da eleggere tra gli stessi consiglieri di Palazzo dei marescialli sono cinque, perche' il sesto, che generalmente presiede la Sezione, e' il vice presidente del Csm, in questo caso Ermini. E non e' detto che la spaccatura che c'e' stata tra le correnti della magistratura sull'elezione del "numero due " di Palazzo dei marescialli, per la provenienza diretta dalla politica del 'renziano' Ermini, non abbia ripercussioni anche su questa votazione.