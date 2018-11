Cybersecurity: difesa informatica, 'rating' per Stati e imprese

L'attenzione di un Paese verso le minacce informatiche “si riflette sul 'rating' di cybersecurity, sia nel settore pubblico che in quello privato”. Lo afferma Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente di Cybaze, neonata società che ha aggregato Cse Cybsec, Emaze e Yoroi per creare un polo italiano delle difesa informatica. Governi e istituzioni avranno quindi rapporti con gli alleati più complessi se percepiti come problematici. “La sovranità e la libertà sono cose che entrano in diretta relazione con l'avere comunicazioni pulite e interlocutori affidabili”, continua l'ex ministro degli Esteri.

“In questo Paese – afferma Marco Castaldo, amministratore delegato di Cybaze - si alza il livello della paura su cose meno significative, ma non si parla di altri argomenti fondamentali. La cybersecurity deve essere il principale argomento di preoccupazione di un'economia nazionale. Le aziende italiane spendono ancora troppo poco. Non basta più dedicare alla difesa informatica una quota dell'IT. Va alzato il livello di comprensione e l'interlocutore deve essere il ceo. A oggi gli amministratori delegati hanno una comprensione chiara dei rischi finanziari, ma non abbastanza di quelli informatici”.



“C'è una grande differenza differenza tra il grado di consapevolezza che c'è in Italia e quella che trovo in altri Paesi”, aggiunge Domenico Cavaliere, che da ceo di Emaze diventa special advisor di Cybaze. “La consapevolezza si traduce anche in mercato. Il settore della cybesecurity di Singapore è grande quanto quello italiano, ma con 6 milioni di abitanti”.



“Siamo in un mondo in cui la conflittualità cresce con lo stesso ritmo con sui cresce l'intelligenza artificiale”. La cybersecurity è un tema nazionale, ma, sottolinea Terzi di Sant’Agata “emerge con forza il coordinamento tra Stati, all'interno della Ue e della Nato”. In questo scenario geopolitico condizionato dalla sicurezza informatica, le imprese specializzate non possono limitarsi a fare affari. “È importatane capire quali valori contribuiamo a tutelare come azienda. Non facciamo biscotti o caramelle ma lavoriamo in un settore in cui quello che facciamo ha un impatto sull'intera società e sull'intero mondo delle democrazie liberali. Noi apparteniamo a uno schieramento europeo e atlantico. Solo così contribuiremo a costruire una nuova sicurezza atlantica”.

“Oggi il gruppo aggrega quattro società, per un fatturato complessivo attorno ai 10 milioni di euro. Abbia aspettative di crescita importanti, perché siamo una startup in un settore in startup. Ecco perché prevediamo un incremento attorno al 30% all'anno per i prossimi 3 anni”. Sono le aspettative di Marco Castaldo, amministratore delegato di Cybaze, neonata società che ha aggregato Cse Cybsec, Emaze e Yoroi per creare un polo italiano delle difesa informatica.