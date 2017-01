Cyberspie, l' Antimafia manda la Gdf a requisire gli elenchi della massoneria

Sequestrare l' elenco delle logge massoniche. Se necessario, anche con l' intervento della Guardia di finanza, visti gli ampi poteri investigativi affidati alla commissione Antimafia. È l' ultima arma che i parlamentari guidati da Rosy Bindi hanno messo in conto per arrivare a chiarire i rapporti tra mafia e massoneria, scrive il Messaggero. Un' arma che in mancanza di una fattiva collaborazione da parte del Goi (Grande oriente d' Italia) potrebbe essere utilizzata entro gennaio. Saranno necessari altri passaggi, il Gran maestro del Grande oriente, Stefano Bisi, sentito ieri in audizione riservata, potrebbe essere convocato nuovamente.