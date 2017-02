Da Occidentali'sKarma a Karma(tè)Renzi

Occidentali'sKarma è il tormentone del momento, dopo la vittoria di Francesco Gabbani (34enne nativo di Carrara), a Sanremo 2017, tant'è che ieri all'assemblea del PD, Matteo Renzi vi ha aperto i lavori, ancora prima di far ascoltare l'inno di Mameli. Segni dei tempi e di una politica...ormai da discoteca. Da qui l'idea di rivedere il testo in chiave renziana. Dove Karma(tè)Renzi diventa la declinazione sound del vecchio #EnricoStaiSereno

#Karma(tè)Renzi

Essere o dover essere rieletto

L’incubo amletico

Contemporaneo come il politico del neolitico.

Nella tua poltrona 2x3 mettiti comodo.

Intellettuali nel Transatlantico

Internettologi

Soci onorari al gruppo dei parlamentari anonimi.

La politica è démodé

Risposte facili

Dilemmi inutili.

AAA cercasi (cerca sì)

Leader dal gran finale

Sperasi (spera sì)

Comunque vada panta Renzi

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è Emiliano in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

L’assemblea grida un mantra

Il Parlamento inciampa

La scimmia nuda balla

Karma(tè)Renzi

Karma(tè)Renzi

La scimmia nuda balla

Karma(tè)Renzi

Piovono gocce di Chianti

Su corpi asettici

Mettiti in salvo dall’odore dei tuoi elettori.

Tutti tuttologi coll’Iphone7

Coca dei popoli

Oppio dei poveri.

AAA cercasi (cerca sì)

Umanità virtuale

Sex appeal (sex appeal)

Comunque vada panta Renzi

And singing in the rain.

Lezioni di Nirvana

C’è Cuperlo in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

L’assemblea grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Karma(tè)Renzi

Karma(tè)Renzi

La scimmia nuda balla

Karma(tè)Renzi

Quando la vita si distrae cadono i Piddini.

Karma(tè)Renzi

Karma(tè)Renzi

La scimmia si rialza.

Bonafè Alé

Lezioni di Nirvana

C’è il Cuperlo in fila indiana

Per tutti un’ora d’aria, di gloria.

La folla grida un mantra

L’evoluzione inciampa

La scimmia nuda balla

Karma(tè)Renzi

Karma(tè)Renzi

La scimmia nuda balla

Karma(tè)Renzi