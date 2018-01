Da Roma Capitale a "Sfascio capitale".Parola di Avvenire, giornale dei Vescovi

«Il dato è sotto gli occhi di tutti, ed è rilevante perché si tratta di Roma, il cuore del Paese». Il «dato» di cui parla al telefono il direttore dell' Avvenire, Marco Tarquinio, è lo «Sfascio Capitale» di cui dà contezza, in un editoriale, il giornale dei vescovi che lui dirige. Non c'è solo la criticità sui rifiuti, le strade bucate, i rovinosi crolli degli alberi anche secolari col rischio di accoppare prima o poi qualche malcapitato, le linee dei trasporti poco degni di una capitale europea e le corse dei bus che sono poche e in ritardo, scrive il Messaggero. Nel Cahier de Doleances non manca nulla di quello che i romani vivono sulla propria pelle ogni giorno, faticosamente, per andare al lavoro o a scuola, come del resto aveva lamentato anche Papa Francesco lo scorso 8 dicembre sotto la colonna marmorea della Madonna in piazza di Spagna quando aveva recitato una lamentazione (da lui composta).