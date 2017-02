Dal successo al gioco del cerino. L'epilogo della Ryder Cup di Golf del 2022

Dopo la vittoria del No tutto è cambiato e lo sport rischia più di altri settori di pagarne gli effetti negativi di un cambio di Governo (Gentiloni) di facciata ma non di sostanza.

Se avesse vinto infatti Renzi e il fronte del Sì sarebbe stato approntato il decreto per garantire la organizzazione della Ryder Cup la più importante manifestazione di golf al mondo. L'Italia l'ha vinta a sorpresa ma adesso gli organizzatori britannici dell'evento vogliono la garanzia fideiussoria del governo italiano entro il prossimo 26 febbraio. Se non arrivasse questa garanzia sarebbe già pronta la Catalogna in Spagna arrivata seconda dietro la Federgolf italiana.

Dopo la figuraccia dell'emendamento rigettato dal presidente del Senato Pietro Grasso nella discussione sul DL Salvabanche adesso rimane solo il "mille proroghe", refugium peccatorum per tutte le markette di Stato.

Ma sul tema M5S , Lega , Sinistra Dem e SEL sono già pronti a far battaglia.

Ormai il torneo per vip e ricchi come è stata definita la Ryder Cup è diventato un caso di Stato di difficile soluzione. I pentastellati sono pronti anche a portare gente dalle zone terremotate per fare pressione sul Parlamento e se la cosa fosse confermata sarebbe meglio fermarsi. Il boomerang di immagine per lo sport italiano e per il CONI sarebbe devastante.

Adesso è da capire a chi rimarrà il cerino in mano.

Il presidente della Federgolf Franco Chimenti ha parlato di serenità sul fatto che il progetto si faccia ma se salta tutto più di qualcuno, racconta, si dovrebbe dimettere.

Malago l'11 maggio si presenta per le elezioni del CONI e non vuole portarsi a casa questa disfatta. Qualcuno deve pagare e anche se Chimenti è un suo uomo qualcuno si deve prendere la responsabilità del disastro mediatico e fattuale. Sperando che non ci siano richieste di penali da parte di coloro che hanno assegnato l'evento al nostro Paese e oggi maledicono quel giorno.

Il No a Roma2024 e la disfatta della Ryder Cup potrebbe ingolosire qualche detrattore di Malagò.