Dalla caccia ai mafiosi ai servizi segreti: inizia la nuova vita del capitano

Ha dato la caccia prima ai mafiosi e poi ai politici corrotti. Adesso per il carabiniere più famoso d' Italia arriva una sfida nuova e di scottante attualità: fare pulizia all' interno dei servizi segreti, dare la caccia agli 007 che giocano sporco o lavorano per il nemico. Un mondo difficile, scrive il Giornale, dove anche le disonestà e i tradimenti tendono a venire coperti dal segreto. E dove, come si è appreso con l' indagine romana sui pirati informatici di EyePiramid, anche ex capi dell' intelligece si sono rivelati vulnerabili agli hackeraggi.